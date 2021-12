Iseo, maxi parcheggio: “Alti costi e troppi rischi”

(red.) Il maxi parcheggio interrato previsto a Sulzano (Brescia) non piace al circolo Legambiente Basso Sebino, che si è rivolto al primo cittadino del paese sebino, Paola Pezzotti, presentando le proprie perplessità sugli “alti costi” ed i “troppi rischi” annessi all’infrastruttura.

Tra i motivi elencati dal presidente Dario Balotta, il fatto che, “Sulzano già dispone di circa 500 posti auto (pubblici e privati)” e che “il turismo sul più piccolo e inquinato dei laghi del nord Italia, stretto tra le

colline, deve cambiare rotta incentivando il turismo dolce”.

Secondo il cigno verde, “il lago può già essere raggiunto con i mezzi di trasporto pubblico (sottoutilizzato), come il treno della Brescia Edolo, da servizi pullman, lacuali della Navigazione del Lago e dalle biciclette. Va

ridotto l’uso dell’automobile spalmando sul lago (Iseo, Sarnico, Tavernola e Sulzano) gli accessi da sud a Monteisola”.

“Analizzando il progetto”, secondo Legambiente, “anche alla luce delle problematiche evidenziate in una interpellanza presentata dall’opposizione, sorgono dubbi e perplessità per la realizzabilità del parcheggio sotterraneo”.

“Per costruire il parcheggio interrato”, continuano gli ambientalisti, “il Comune ha ottenuto da regione Lombardia un generoso contributo di 2,5 milioni di euro, per un costo (destinato a crescere per l’aumento dei prezzi delle materie prime) di 2,7 milioni di euro (200 mila euro sono a carico del Comune)”.

“Il progetto”, evidenzia Balotta, “prevede 88 posti auto su due piani, che senza i posti persi in superficie, si ridurrebbero a 59. Quasi 45.700 euro a posto auto (tre volte il costo di un garage coperto)”.

Non solo, il circolo Basso Sebino di Legambiente sottolinea come “tre importanti vincoli pendono sulla realizzazione dell’opera: il primo è l’esigua distanza della ferrovia, il secondo la presenza di un pozzo a servizio del pubblico acquedotto intercomunale (Sulzano e a breve Monte Isola) ad un paio di metri di distanza dalla piazza scelta come area dove costruire il nuovo parcheggio, il terzo sono i tempi dei lavori stimati in 18 mesi, quasi due anni (salvo sorprese) costituendo pesanti disagi per i cittadini residenti confinanti e per i fruitori dei servizi postali, ferroviari, ambulatoriali e sociali”.

“La legge”, osserva Balotta, “prevede una distanza minima dalla ferrovia di 30 metri, derogabili a 10 se in centro abitato e, in via eccezionale, ulteriormente sino a 6. Peccato che il progetto preveda una distanza non consentita di soli 4,5 m. Per ottenere la deroga però bisogna garantire due condizioni: la sicurezza pubblica, intesa come il mantenimento dell’accessibilità da parte dei mezzi di soccorso e la conservazione della ferrovia. Questa infatti deve essere mantenuta indipendente dall’opera da costruire, sia dal punto di vista

strutturale che funzionale”.

“La tutela delle fonti idriche”, continua il presidente del circolo ambientalista ” stabilisce l’individuazione da parte delle regione di aree di salvaguardia distinte in aree di tutela assoluta (almeno 10 m di raggio dal punto di captazione) e di rispetto (con un’estensione di 200 m di raggio dal punto di captazione), in quest’area è fatto tra l’altro divieto di dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade. Inoltre i volumi interrati delle nuove edificazioni devono mantenere una distanza

minima di 5 m dalla falda freatica oggetto di captazione, in modo da non interferire con essa”.

“Secondo il geologo consultato da Legambiente c’è il rischio che i lavori intercettino la falda che alimenta il pozzo, circostanza che impedirebbe la realizzazione dell’opera. Inoltre, il terreno nell’intorno del pozzo ha un’alta trasmissività ai fluidi, di conseguenza le operazioni di scavo e costruzione dovrebbero avvenire in assenza di dispersione di fluidi nel terreno, pena la

contaminazione della falda”.

“Per tutti questi motivi”, continua Legambiente, “si chiede una nuova e più ponderata riflessione critica sul progetto. Il non utilizzo delle risorse regionali accrediterebbe Sulzano come prima della lista di successivi finanziamenti regionali. Al Comune andrebbe il merito di essersi ricreduto di fronte ad un progetto dai troppi punti critici (viabilistici) e ambientali (contaminazione del pozzo) e di durata dei lavori”.