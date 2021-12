Frana Tavernola: “Stop indeterminato all’attività estrattiva”

(red.) «Si prescrive la sospensione delle attività di brillamento delle volate fino a nuova indicazione» questa la disposizione dell’assessorato all’Ambiente di Regione Lombardia che ha “temporaneamente sospeso” l’autorizzazione precedentemente concessa al cementificio che utilizza cariche esplosive per l’attività estrattiva a Tavernola, sulla sponda bergamasca del lago di Iseo, a pochi chilometri dal confine bresciano. Lo stop alle attività di brillamento nella cava è stato disposto dal Pirellone dopo l’evento sismico verificatosi lo scorso 18 dicembre e che ha avuto come epicentro Bornato, comune della provincia orobica.

«È un’ottima notizia», ha detto Dino Alberti (M5S), «anche se è servito un terremoto, quello del 18 dicembre scorso, per far sì che Regione Lombardia riconoscesse le istanze del territorio, delle quali sono da tempo portavoce. Evidentemente, la situazione non è poi così sicura come Regione Lombardia aveva dichiarato a fine novembre».

«In questo momento, non possiamo ringraziare per questo bellissimo regalo di Natale, che però ha il difetto di essere a tempo. La sospensione è di fatti momentanea fino a nuova indicazione. Motivo per cui», ha annunciato il consigliere pentastellato, «tornerò a chiedere a Regione Lombardia quanto già chiesto nei numerosi atti già depositati al riguardo, ovvero di applicare il principio di precauzione sospendendo a tempo indeterminato le autorizzazioni».