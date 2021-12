Presepe no vax danneggiato, il sindaco di Passirano: “Atto da condannare”

(red.) Il sindaco di Passirano, Francesco Pasini Inverardi, in una nota stampa, è intervenuto sul presepe “no Vax“. “Mi giunge notizia”, ha spiegato, “che il presepe allestito nella chiesetta Sant’Anna di Passirano sia stato danneggiato da ignoti. È fuori dubbio che questa azione vada condannata duramente: il pensiero, pro vax o no vax, in una società civile, va espresso con modalità lecite.

Se dunque – lo ripeto ribadendo il contenuto del precedente comunicato stampa – l’espressione di un’opinione contraria alla vaccinazione non si sposa per nulla con un presepe, a maggior ragione la violenza scaricata sulla rappresentazione, per altro all’interno di una chiesetta, è sicuramente deprecabile.

Sarebbe invece bello che proprio il periodo del Natale induca gli uni e gli altri, oggi contrapposti su diversi schieramenti, a pensare al “bene comune”, con un atteggiamento “umano”, senza “provocazioni”, ma con quell’arte che ci è stata donata che è la “parola”: la parola con cui approfondire questioni, scambiare opinioni, formare la propria coscienza.

Auguriamoci dunque un Natale fatto di parole e azioni buone, di comprensione reciproca, senza esasperazioni.

Foto 3 di 3