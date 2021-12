Chiuso per cinque giorni il Qi Clubbing di Erbusco

(red.) Chiusura per un’altra discoteca bresciana a causa del mancato rispetto delle norme di prevenzione anti-Covid. Questa volta è toccato al Qi Clubbing di Erbusco che è stato colpito dall’ordinanza di chiusura per cinque giorni emanata dalla Questura di Brescia.

Stando ai risultati dei controlli effettuati dagli agenti, nel locale erano presenti 470 clienti nonostante la capienza massima debba restare entro le 400 persone. La documentazione è stata inviata dalla Polizia di Stato alla Prefettura di Brescia che potrà eventualmente decidere per un prolungamento della chiusura. Provvedimenti analoghi hanno già colpito in passato altre discoteche della nostra provincia come l’Art Club di Desenzano, il Number One di Corte Franca, il Paradiso di Brescia, o una disco di Manerba del Garda.

“Questa sera [18.12.2021] per cause di forza maggiore saremo chiusi”, si legge sulla pagina facebook del Qi Clubbing, “ci vediamo il 25.12 con il grande evento di Natale”