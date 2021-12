Iseo, galleria al buio: traffico bloccato e pesanti disagi

(red.) Circolazione bloccata, dall’alba di venerdì 17 dicembre, nella galleria di Iseo (Brescia), in entrambi i sensi di marcia.

Il motivo è legato ad un guasto all’impianto di illuminazione del tunnel: I cavi che alimentano le luci sono strappati. L’ipotesi prevalente è che a rescinderli sia stato il passaggio di un mezzo pesante.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Sale Marasino: per il ripristino dell’illuminazione è previsto lo stop alla circolazione ancora per alcune ore.

Pesanti i disagi al traffico: le strade alternative per bypassare il blocco in galleria prevedono, per chi deve prendere la Sp510 da Rovato o da Paratico, di percorrere via Roma quindi imboccare la sp 510 dallo svincolo verso Pinzone oppure dirigersi a Provaglio e prendere la sp 510 da Iseo.