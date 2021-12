Gussago, una mostra e una lotteria benefica per La Santissima

(red.) Gussago, comune della Franciacorta attivo nella promozione dell’arte e della cultura, celebra l’icona indiscussa del territorio, La Santissima, attraverso una mostra di opere e quadri realizzati da 27 artisti gussaghesi “La Santissima, Arte e Storia verso la rinascita” in programma dal 17 dicembre al 9 gennaio 2022 presso la Chiesa di San Lorenzo, situata nella omonima piazza.

Sculture, acquerelli, dipinti, tutti ispirati a La Santissima per rendere omaggio all’ex complesso domenicano, luogo del cuore degli abitanti di Gussago e della Franciacorta, che dopo anni di abbandono sarà finalmente restituito alla popolazione a seguito di un importante progetto di recupero e di riqualificazione la cui conclusione è prevista nella primavera del 2022.

Per sostenere il restauro di questo luogo simbolo, le 27 opere saranno poi esposte dal 9 gennaio al 18 aprile in alcune attività commerciali del comune e messe in palio attraverso una lotteria aperta a tutta la cittadinanza. L’estrazione avverrà il giorno di Pasquetta.

“La Santissima è il simbolo di Gussago e della Franciacorta”, dice Giovanni Coccoli, sindaco di Gussago, “un luogo che vogliamo valorizzare con importanti lavori di restauro affinché torni a essere uno spazio a disposizione di tutta la nostra cittadinanza e dei visitatori di prossimità. Ci auguriamo che la popolazione partecipi alla raccolta fondi tramite la lotteria o attraverso lo strumento dell’Art Bonus”.

È anche possibile contribuire attivamente al recupero de La Santissima con una semplice erogazione liberale attraverso la raccolta fondi della misura dell’Art Bonus a sostegno del mecenatismo culturale che consente di recuperare attraverso un credito d’imposta pari al 65% dell’importo versato nei tre anni successivi. Creato dal ministero per i beni e le attività culturali italiano, l’Art Bonus si rivolge a privati cittadini (persone fisiche: dipendenti, pensionati, lavoratori autonomi), enti non commerciali (fondazioni bancarie, associazioni…) e titolari di reddito d’impresa (imprenditori individuali e società).