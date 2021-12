Paratico, alla guida dell’ auto sequestrata: nei guai 62enne

(red.) E’ costata cara ad un 62enne la guida di un mezzo risultato sequestrato: l’uomo non solo si è vista ritirare la patente, sequestrare (di nuovo, con alienazione, questa volta, ovvero perdita definitiva della vettura) il veicolo, ma anche una sanzione da 3.700 euro.

Nei guai, durante un controllo effettuato dalla Polizia Locale a Paratico, nel bresciano, è finito un 62enne di Clusane d’Iseo, pizzicato alla guida di un’auto che non avrebbe dovuto circolare. L’uomo è stato fermato nei pressi del supermercato Lidl, sabato 11 dicembre.

Niente scontri per l’iseano che ha così inanellato una serie di sanzioni: il veicolo risultava infatti sotto sequestro dal febbraio 2020 perché privo di assicurazione.