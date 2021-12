Cologne, 45enne positiva al Covid aggredisce gli agenti della Locale

(red.) Venerdì scorso gli agenti della Polizia Locale del Monte Orfano hanno raccolto l’allarme di alcuni cittadini che segnalavano un violento litigio famigliare tra due ex coniugi in un appartamento del centro storico di Cologne. Le due pattuglie arrivate sul posto per rimettere ordine sono stati aggrediti da una donna 45enne del paese, forse alterata dall’aver bevuto troppi alcolici.

La signora ha spintonato gli agenti cercando più volte di colpirli, opponendo resistenza all’arresto, tanto che i poliziotti hanno dovuto chiedere l’intervento del servizio sanitario per tentare di calmarla. Più tardi il pronto soccorso ha avvertito la Locale che la donna era risultata positiva al Covid, quindi gli agenti intervenuti hanno dovuto sottoporsi al tampone per verificare l’esistenza o meno del contagio. Al momento nessuno di loro risulterebbe positivo. La donna è stata denunciata.