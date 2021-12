Rovato, pizzicati e sanzionati 5 automobilisti fuggitivi

(red.) Erano fuggiti dopo avere causato incidenti stradali, ma sono stati rintracciati grazie alle immagini delle telecamere di videosorveglianza vagliate dalla polizia locale di Rovato, nel bresciano.

Nei guai (e richiamati alle proprie responsabilità) sono finiti cinque automobilisti che, nelle ultime settimane, dopo essere rimasti coinvolti in altrettanti sinistri, si erano dileguati, per evitare di dover risarcire i danni (fortunatamente solo materiali) provocati.

Grazie alle telecamere sui varchi e alle indagini certosine degli agenti, che hanno anche comparato i dati di una carrozzeria dove uno dei veicoli era stato portato per sistemare i danni subiti, i cinque “fuggitivi” sono stati identificati e sanzionati. Senza contare che ora dovranno anche risarcire i danni attraverso le pratiche dell’assicurazione auto.