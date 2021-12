Passirano, richiami vivi senza anelli: cacciatori denunciati

(red.) Le guardie venatorie volontarie dell’ Arci caccia, della Lac e dello Sva di Legambiente durante un servizio di controllo, hanno rinvenuto richiami vivi privi di anello identificativo obbligatorio e, anche, dotati di dispositivi manomessi, in un capanno di caccia a Camignone di Passirano, nel bresciano.

Gli otto esemplari, tordi sasselli e cesene, che, secondo quanto riportato dai proprietari sarebbero stati acquistati da un commerciante già noto per questo tipo di reati e denunciato, presentavano danni alle zampe in cui era stato applicato il sigillo irregolare.

Le guardie volontarie hanno chiesto l’intervento dei carabinieri forestale: i capannisti sono stati denunciati, mentre i richiami vivi sequestrati ed il tordo sassello privo di anellino liberato.

Altri controlli sono stati poi effettuati nella Bassa Bresciana: a Montichiari sono scattate denunce per irregolarità amministrative e illeciti penali a carico di cacciatori che utilizzavano richiami vivi con anellini contraffatti o mancanti.