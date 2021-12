Castegnato, cercasi giovani imprenditori con il progetto Next Generation

(red.) Fino al 10 gennaio 2022 è aperta la selezione dei partecipanti al progetto NEXT GENERATION 25045 per la formazione e pre-incubazione per start-up di giovani e l’assegnazione in comodato d’uso di un locale comunale per avviare la migliore tra le start-up presentate. Il progetto è promosso dall’Assessorato all’Urbanistica del Comune di Castegnato in collaborazione con gli Assessorati al Lavoro, alla Cultura, alle Politiche Giovanili, in attuazione dell’Agenda 2030 dell’ONU – Obiettivo 11: Rendere le città e gli insediamenti umani inclusivi, sicuri, duraturi e sostenibili – . L’obiettivo è il seguente: all’interno di un contesto socio-culturale fortemente colpito dalla pandemia, dare il via alla rigenerazione dei tessuti sociale, economico e urbano del Comune di Castegnato a partire dai giovani, dal lavoro, dello sviluppo sostenibile.

All’elaborazione del progetto hanno collaborato NeXt – Nuova Economia per Tutti e Fondazione Cogeme che erogheranno il precorso di formazione e parteciperanno alla selezione della migliore start-up.

NeXt – Nuova Economia per Tutti è un’associazione di promozione sociale nata a Roma nel 2011 per promuovere e realizzare una nuova economia: civile, partecipata e sostenibile. La mission dell’associazione è quella di crea network tra associazioni, imprese, amministrazioni pubbliche, scuole, università e cittadini, che agiscono “dal basso” per il Bene Comune.

Fondazione Cogeme è una realtà del terzo settore, molto nota sul territorio, dal carattere operativo nata nel 2002 da Cogeme S.p.A.. F.C. Persegue finalità di solidarietà sociale a favore dei territori di riferimento operando nei seguenti settori: promozione sociale; tutela e valorizzazione della natura e dell’ambiente; educazione, formazione e promozione della cultura e dell’arte; sviluppo sostenibile ed economia circolare.

Al percorso di formazione e pre-incubazione potranno accedere 10 gruppi di giovani con altrettante idee di start-up, che verranno selezionate nelle modalità e secondo i criteri riportati nel bando pubblicato sul sito del Comune di Castegnato e sui siti di NeXt – Nuova Economia per Tutti e Fondazione Cogeme. Alla fine del percorso di formazione e pre-incubazione, la migliore start-up potrà insediarsi in comodato d’uso, per due+due anni, nel un locale comunale sfitto adiacente al centro civico Nelson Mandela. Le altre start-up verranno accompagnate dal comune nella ricerca di altri locali privati sfitti allo scopo di attivare un processo di rigenerazione urbana delle vie storiche.