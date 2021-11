Passirano, frontale con ribaltamento per tre auto

(red.) L’allarme è scattato come codice rosso, fortunatamente poi ridimensionato a giallo per un incidente avvenuto nella serata di venerdì 26 novembre a Passirano (Brescia), lungo la Sp510, tra Paderno e Camignone.

Tre i mezzi coinvolti: all’origine del sinistro, secondo le prime informazioni ci sarebbe stato il frontale tra due vettura, con un terzo veicolo successivamente rimasto coinvolto nello scontro e si è ribaltato.

Paurose le immagini che si sono presentate ai soccorritori del 118, intervenuti con un’ambulanza e l’auto medica. Fortunatamente le persone coinvolte nello schianto non sarebbero in gravi condizioni. Sul posto anche i vigili del fuoco, per la rimozione delle vetture incidentate e la polizia stradale, per i rilievi.