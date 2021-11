Corte Franca, sul piatto 8mln di euro per l’ex Vela

(red.) C’è un’offerta da 8 milioni di euro per l’acquisizione dell’ex Vela di Corte Franca (Brescia), comparto da 170 mila metri quadri che sorge lungo via Provinciale, tra Iseo e Rovato.

Diverse sono state le offerte, in passato per l’acquisizione dell’ex azienda specializzata in materiali edili, chiusa nel 2014.

La base d’incanto dell’asta che si è tenuta venerdì 26 novembre era di 5,3 milioni, l’offerta, effettuata da un avvocato per conto di una terza persona, è stata di 8milioni. Una cifra valutata come congrua: ora, entro 10 giorni, le verifiche e, anche, il tempo per presentare eventuali nuove offerte.

Lo scorso 10 settembre era stata proposta un’offerta, da parte di un imprenditore bresciano, pari a 4.750.000 euro, inferiore alla base d’asta di 6,204 milioni. Si erano aperti nuovi rilanci, che hanno incrementato la proposta di aggiudicazione e quindi l’asta è stata riaperta.

Oltre alla sede dell’ex Vela, il lotto comprende anche 120 mila metri cubi di argilla presenti nel sito.