Massardi (Lega): “400 mila euro per la flotta del lago d’Iseo”

(red.) Sono stati stanziati 400 mila euro dalla giunta regionale della Lombardia per gli interventi di manutenzione straordinaria delle motonavi in esercizio sul Lago d’Iseo a integrazione della Convenzione per i servizi di navigazione pubblica di linea stipulata con l’Autorità di Bacino Lacuale dei Laghi d’Iseo, Endine e Moro. “Si tratta di un importante investimento per la modernizzazione dei servizi di linea su acqua che, oltre ad avere una valenza turistica, ricoprono un’importante funzione di trasporto pubblico locale”, spiega il consigliere regionale e vicecapogruppo della Lega in consiglio regionale Floriano Massardi.

“Destinatarie degli interventi sono le motonavi Sebino, Monte Isola, Costa Volpino, La Naf, Città di Bergamo e Città di Brescia”, dice ancora Massardi. “Per il Lago d’Iseo, che ha utenza annua di circa 1 milione e mezzo di passeggeri ed è l’unico servizio di navigazione a titolarità interamente regionale, la Lombardia sta approntando un programma di ammodernamento e rinnovo della flotta attento all’ambiente, con la scelta di modalità di propulsione alternative e un orientamento al miglioramento della qualità dei servizi”.