Assessore Terzi: 512 mila euro per tariffe agevolate e nuovi autobus a Monte Isola

(red.) Regione Lombardia ha stanziato oltre 833.000 euro per agevolare il trasporto pubblico a Monte Isola (Bs), Casargo (Lc) Bellano (Lc) e Gorgonzola (Mi). Lo stanziamento è contenuto in alcune delibere approvate dalla giunta regionale su proposta dell’assessore a Infrastrutture, Trasporti e Mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi.

In particolare 512.000 sono destinati al comune bresciano di Monte Isola, sul lago d’Iseo; di questi 212.000 euro permetteranno ai residenti e ai frequentatori abituali di Monte Isola di usufruire di tariffe agevolate per i servizi di trasporto pubblico locale. Gli altri 300.000 euro finanzieranno l’acquisto di 2 nuovi autobus

“Il finanziamento regionale – spiega l’assessore Terzi – è a sostegno delle agevolazioni tariffarie concesse dal Comune di Monte Isola per i residenti nel comune e per i suoi frequentatori abituali, che possono beneficiare di uno sconto sulle tariffe della navigazione di linea e sul Tpl. La misura ha l’obiettivo di garantire la continuità territoriale con le sponde del Sebino, andando incontro alle esigenze di chi vive o lavora sull’isola e deve necessariamente avvalersi dei battelli di linea per gli spostamenti e dei bus sull’isola”.

“Il rinnovo della flotta bus – prosegue Terzi – deriva da economie di scala che abbiamo deciso di destinare a una realtà che, dal punto di vista della mobilità e non solo, presenta caratteristiche uniche, dato che come noto è vietato spostarsi in auto all’interno dell’isola”.