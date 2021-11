Dedicate ai National Park of the World le strenne natalizie delle Cantine di Franciacorta

(red.) Le bollicine di Franciacorta sono un must per le tavole delle feste o per un regalo natalizio prezioso e raffinato. Le si può ricevere direttamente a casa nelle eleganti confezioni realizzate dalle Cantine di Franciacorta, fornitissimo wine store con enoteca di Erbusco (Bs), noto perché nel suo elegante open space di oltre 500 mq dove si può trovare il più vasto assortimento di vini della Franciacorta a prezzi di cantina (ben 1200 etichette di tutti i produttori locali), oltre ad una selezione di importanti vini italiani e stranieri, linee particolari di accessori per servire e degustare il vino, raffinatezze gastronomiche.

La collezione di strenne è intitolata National Park of the World ed è dedicata ai più famosi parchi naturali del mondo. Varie e accattivanti le confezioni: con numero variabile di bottiglie e di golosità, si possono acquistare on line nell’e-shop di www.cantinedifranciacorta.it, con la richiesta di riceverle a casa propria, oppure di inviarle alla persona a cui si desidera regalarle. Contengono pregiati Franciacorta e Curtefranca (i corposi Rossi franciacortini), con una raffinata selezione di bontà artigianali sia dolci che salate, quali il panettone al Franciacorta Satèn esclusivo dell’enoteca, torroni e cioccolate artigianali, tomini e sughi al tartufo, sottoli, ragù di culatello e altre prelibatezze. Inoltre c’è la possibilità di acquistare dal sito anche confezioni regalo di soli Franciacorta racchiusi in scatole litografate o in cassa legno: sei le proposte da 3 o 6 bottiglie, con combinazioni già definite di Franciacorta di varie importanti aziende.

Le confezioni regalo si possono acquistare ovviamente anche nel wine store di Erbusco, facilmente raggiungibile dato ci si trova vicinissimo al casello di Rovato dell’autostrada A4. In un’atmosfera calda ed accogliente, vi si possono trovare – oltre ai vini di tutte le cantine franciacortine e delle più blasonate aziende italiane e straniere – idee originali e di classe per i regali e le tavole natalizie.