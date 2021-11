Cazzago San Martino, in bicicletta sulla Brebemi

(red.) In bicicletta lungo la A35, la Brebemi. Non hanno avuto le traveggole gli agenti della polstrada che, sabato pomeriggio, hanno ricevuto la segnalazione di un individuo che percorreva l’autostrada sulla corsia di emergenza , in direzione di Chiari (Brescia).

L’uomo è stato bloccato dalla polstrada all’altezza del territorio comunale di Cazzago San Martino. L’uomo ha spiegato agli agenti che, avendo perso il treno per recarsi al lavoro, aveva solo la bicicletta per spostarsi. Gli agenti, dopo avergli illustrato sui rischi che aveva corso mettendosi in sella alla due ruote e percorrendo l’arteria autostradale, gli hanno indicato la strada corretta per raggiungere il posto di lavoro.