Corte Franca, chiusa dai carabinieri la discoteca Number One

(red.) Sono stati i carabinieri della Compagnia di Chiari, impegnati nella notte tra sabato e domenica in una serie di controlli nei locali notturni dell’ovest bresciano, a decretare la chiusura precauzionale per 5 giorni (era già capitato lo scorso agosto) della discoteca Number One in via Provinciale a Corte Franca.

Il motivo? Il mancato rispetto della vigente normativa anti Covid – 19, con particolare riferimento al numero degli avventori e alle disposizioni legate all’obbligo dell’uso della mascherina e del distanziamento sociale dei clienti. La documentazione è stata passata alla prefettura che potrebbe decidere di prolungare il provvedimento.