Passirano, grave anziano di 88 anni travolto davanti al cimitero

(red.) E’ stato ricoverato in gravissime condizioni alla Poliambulanza di Brescia per un trauma cranico un anziano di 88 anni che nel primo pomeriggio di questo sabato è stato investito in via Giuseppe Cesare Abba a Passirano, la strada che dal paese porta a Camignone, nei pressi del cimitero.

Proprio al camposanto era probabilmente diretto l’anziano quando un’utilitaria Renault Clio lo ha travolto introno alle 14,30 mentre stava attraversando la strada. Sul posto i soccorritori del 118 e la Polizia Stradale per i rilievi del caso.