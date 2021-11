Iseo, prova di evacuazione: l’ospedale “si difende” dalla frana

(red.) Evacuare un intero Ospedale in tempi rapidi è possibile? E quello che è stato provato venerdì 12 novembre presso il presidio ospedaliero di Iseo (Brescia). Una prova che ha permesso di simulare l’evacuazione del nosocomio in caso di pre-allarme dovuto all’eventuale distacco della frana in località

Tavernola Bergamasca.

Se ne è parlato abbondantemente mesi fa, quando l’ASST Franciacorta, guidata dal Direttore Generale Mauro Borelli, è stata chiamata a predisporre un Piano di emergenza ed evacuazione specifico per affrontare un allarme che sembrava difficile o addirittura impossibile da gestire, quello di uno tsunami di lago.

I primi mesi dell’anno hanno visto il Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ASST Franciacorta impegnato nella redazione di un Piano di evacuazione dettagliato, che tenesse in considerazione la presenza di pazienti con le più diverse necessità assistenziali e altri utenti della struttura oltre che, ovviamente, degli operatori sanitari in servizio.

Questo piano è stato testato nella giornata di venerdì, con la collaborazione di Areu (Agenzia Regionale Emergenza ed Urgenza) e dei volontari delle associazioni dei comuni del Sebino e della Valle Camonica che sono intervenute con i propri mezzi di soccorso.

Grazie alla collaborazione attiva del personale sanitario dell’ASST Franciacorta, dei volontari delle associazioni, della polizia locale e di tutte le persone intervenute, la prova ha avuto esito positivo.

Colpani, medico responsabile del Pronto soccorso di Iseo, ha coordinato il Comitato Interno per l’Emergenza, garantendo l’ordinata evacuazione dei pazienti (simulati per l’occasione da personale volontario). Nel de-briefing finale, i referenti delle maxi emergenze di AAT Brescia, che hanno collaborato

nella gestione della prova, si sono detti soddisfatti della simulazione che ha permesso di testare in concreto i contenuti del Piano di emergenza dell’ASST Franciacorta.

Anche il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dell’ASST, Anna Rossetti, ha sottolineato ai presenti il buon esito della prova, dovuto principalmente al lavoro di squadra garantito da tutte le persone presenti che hanno gestito le fasi dell’emergenza con la necessaria calma e competenza e al

lavoro nella redazione puntuale del Piano di emergenza stesso, che ha richiesto collaborazione e impegno e che ha portato ai risultati auspicati.