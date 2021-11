Provaglio acquisita da Rfi l’area del parcheggio di via Repubblica

(red.) L’Amministrazione Comunale di Provaglio d’Iseo ha completato lo scorso 28 ottobre l’iter per l’acquisto da Rete Ferroviaria Italiana dell’area finora adibita a parcheggio, posta a Provaglio in via Repubblica/via Sebina. “Il senso dell’acquisto – spiega l’Assessore Giancarlo Dolfini – si inserisce in un progetto di sviluppo e ampliamento dell’offerta turistica sia del Monastero di San Pietro in Lamosa sia di tutto il territorio circostante”.

Con il ripristino negli anni scorsi della gratuità della sosta nel parcheggio e ora, con il completamento e acquisizione dell’area, gli amministratori intendono proseguire nella promozione e sviluppo della mobilità dolce; attraverso la costruzione di un hub dedicato e di un infopoint, Provaglio d’Iseo mira a confermarsi porta d’ingresso della Franciacorta, del Lago d’Iseo e della Riserva Naturale delle Torbiere.

“La riqualificazione dell’area va vista all’interno di un più ampio progetto– continua Dolfini – la cosa che ci sta a cuore è la creazione di una rete vera e propria per la mobilità dolce; utilizzo quindi del treno (treni ad idrogeno di prossimo utilizzo lungo la tratta Brescia Iseo), delle biciclette o semplicemente la possibilità di muoversi a piedi tra i sentieri ed i percorsi collinari come volano per uno sviluppo turistico responsabile e sostenibile che, già oggi, mostra dei dati importanti.”