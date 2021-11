Rovato, smerciavano Grana Padano nei parcheggi: multati

(red.) I soldi li facevano con il Grana (Padano) che smerciavano abusivamente nei parcheggi delle strade principali di Rovato, nel bresciano.

A scoprire questo traffico illecito di generi alimentari la polizia locale franciacortina che ha individuato due venditori abusivi i quali avvicinavano potenziali clienti proponendo non le solite chincaglierie come orologi, braccialetti e fazzoletti, ma generi alimentari a prezzi scontati, tra cui spicchi del celebre formaggio Dop ed altre cibarie confezionate. La coppia è stata multata per commercio abusivo. Per loro una sanzione da 3mila euro.

In tutto sono stati sequestrati 50 pezzi di Grana Padano da mezzo chilo l’uno, 50 confezioni di tonno ed altra merce alimentare, successivamente donati ad associazioni caritatevoli.

A Rovato, dall’inizio dell’anno, sono stati multati 60 commercianti ambulanti abusivi.