Rovato, va a funghi: 75enne stroncato da un malore

(red.) Hanno avuto un tragico epilogo le ricerche di un cercatore di funghi 75enne, uscito di casa nella frazione di San Giuseppe a Rovato (Brescia), nella tarda mattinata di domenica 31 ottobre, e ritrovato senza vita in serata nei campi vicino a via Cesarina a Orzivecchi.

L’anziano, dopo avere annunciato ai parenti di volere effettuare una battuta alla ricerca di funghi nella Bassa bresciana, non ha più dato sue notizie: inutili i tentativi di contattarlo telefonicamente, così i nipoti hanno fatto denuncia di scomparsa ai carabinieri.

Sono state avviate le ricerche che hanno portato ad individuare l’auto del 7enne in via Cesarina a Orzivecchi. Di lì a poco, attorno alle 20, l’anziano è stato rinvenuto riverso a terra, in un campo, stroncato da un arresto cardiocircolatorio.

La salma, dopo gli accertamenti di rito che hanno stabilito che si è trattato di un decesso per cause naturali, è stata restituita ai familiari per la sepoltura.