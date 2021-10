Sulzano, lutto nel mondo della musica: è morta Elena Ravizza

(red.) Lutto nel mondo della musica bresciana: è scomparsa, a 56 anni, Elena Ravizza, stroncata da un male incurabile nel volgere di poche settimane.

Residente a Sulzano, era una mezzosoprano molto conosciuta e apprezzata: i funerali saranno celebrati sabato pomeriggio alle 15 nella chiesa parrocchiale San Giovanni Battista, partendo dalla sua abitazione di via Martignago a Sulzano (dove è stata allestita la camera ardente).

Tantissimi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia, come quello del Corpo musicale cittadino di Sulzano: “La ricorderemo sempre per la sua grande dolcezza, disponibilità, gentilezza, ma soprattutto per la grande passione per la musica, che abbiamo avuto la fortuna di poter condividere”.

Anche la Banda Santa Cecilia di Angolo Terme ha voluto omaggiare l’artista prematuramente scomparsa: “Cara Elena, abbiamo avuto la fortuna di conoscerti e di apprezzare l’arte e l’amore per la musica, il tuo sorriso e la gentile disponibilità”. A questi messaggi di cordoglio si aggiunge anche la Merry Orchestra del Sebino: “Quando sentiremo un canto levarsi, non potremo che tornare indietro con il pensiero a te, cara amica, e alla musica a cui hai dedicato tutta la vita”.