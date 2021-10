Alberti (M5S): “Per frenare la frana di Tavernola bisogna chiudere la cava Italsacci”

(red.) «Ho avuto modo di visionare lo studio di approfondimento sulla frana del Monte Saresano redatto dal Politecnico di Milano, l’Università Bicocca e l’Università degli Studi di Firenze. Una cosa è certa: le attività di escavazione dell’Italsacci vanno immediatamente fermate». A dirlo in una nota è Ferdinando ‘Dino’ Alberti, consigliere del M5S in Regione Lombardia. «“Il movimento gravitativo in atto è caratterizzato da un rischio molto elevato in quanto l’esposizione e la vulnerabilità sono, data la presenza del bacino lacustre a valle e dei centri abitati nell’intera area circumlacuale, molto elevati”: «frasi come queste, scritte in quel documento, dovrebbero mettere in guardia tutte le amministrazioni del territorio interessate e portarle ad intervenire nell’immediato».

«Come bisognerebbe intervenire?», si chiede Alberti, «Lo studio suggerisce un intervento di mitigazione. Ma il solo parlare di mitigazione significa rassegnarsi all’ineluttabilità dell’evento ovvero al fatto che la montagna sia destinata a venire giù e che sia solo una questione di quando e con quale violenza lo farà. Una delle parti più importanti dello studio, è quella dove si elencano, in ordine di importanza, 7 diverse cause scatenanti la frana. Al terzo posto vengono indicate le “attività di scavo e alleggerimento lungo il versante e il corpo della paleofrana” ossia le attività di coltivazione della miniera Ognoli terminate però già nell’anno 2000. La miniera si trova sul fronte della frana ed è stata oggetto di maldestri tentativi di ripristino ambientale. Insieme a questi, ci sono anche i lavori fatti per realizzare la strada comunale per Parzanica che hanno contribuito a destabilizzare il fronte della frana. Tutte attività sulle quali si dovrà fare chiarezza dato che hanno seguito iter opachi e poco lineari e che per altro sono già stati oggetto di un’altra mia interrogazione in Consiglio Regionale».

«Al quinto posto», prosegue il consigliere pentastellato, «le “attività di lavorazione dell’impianto” come le volate (esplosioni) e simili, tutte riconducibili in maniera diretta alle lavorazioni svolte sul Monte Saresano dall’Italsacci, comprese le escavazioni della cava Cà Bianca che si trova sul fronte opposto della frana. Le restanti cinque cause non sono direttamente riconducibili a quanto fatto nei decenni di lavori invasivi fatti dall’uomo. Ne consegue che se si vuole eliminare almeno una delle sette cause che hanno portato all’accelerazione della frana, si deve forzatamente procedere con un immediato stop a qualsiasi attività svolta dall’Italsacci».

«A ribadirlo è anche lo studio», continua Alberti. «Si legge infatti che “a parere degli scriventi, in questi casi è buona pratica intervenire su esposizione e vulnerabilità mediante opportune politiche di allertamento e gestione del territorio nonché riducendo la probabilità di accadimento dell’evento catastrofico in un predeterminato periodo temporale”. In sintesi, dato per certo che l’evento catastrofico prima o poi avverrà, è buona prassi cercare di intervenire interrompendo le cause scatenanti, ossia le attività della Italsacci. E a doverlo fare sono gli amministratori pubblici in funzione delle facoltà in loro possesso e per il principio di precauzione introdotto dall’Unione Europea che, lo ricordo, per garantire il più alto livello di protezione dell’ambiente e dalla salute umana dà agli enti pubblici potere di intervenire preventivamente adottando tutte le misure necessarie commisurate al rischio. E in questo caso il rischio è estremamente elevato. Tanto elevato che non può essere nemmeno paragonato all’interesse di una singola azienda privata».

«Io intanto», conclude Alberti, «ho appena depositato un’interrogazione che entra nel dettaglio di quanto lo studio del Politecnico e delle Univesità di Milano e Firenze hanno rilevato e che chiede alla Regione se non intenda attivarsi, coinvolgendo tutti gli enti competenti, per poter agire in direzione della chiusura definitiva di tutte le attività dell’Italsacci presenti sul Monte Saresano. Di elementi per farlo ce ne sono sin troppi. Vedremo cosa risponderanno».