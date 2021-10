Pisogne, teneva in casa piccola serra per la marijuana

(red.) Durante il fine settimana i carabinieri della stazione di Pisogne hanno portato a termine un’operazione antidroga. Davanti a un bar del paese, hanno proceduto al controllo di un 49enne incensurato.

Dopo essere stato identificato, l’uomo è stato perquisito e trovato in possesso di pochi grammi di fumo. In casa i militari gli hanno sequestrato due etti di hashish e hanno scoperto una serra artigianale nella quale erano custodite sette piante di marijuana.

Il giudice ha convalidato il suo arresto e il 49enne, dopo aver chiesto i termini di difesa, è tornato in libertà.