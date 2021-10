Femminicidio: Galesi sceglie di tacere davanti al giudice

(red.) Ezio Galesi, il 59enne omicida di Castegnato, ha deciso di tacere davanti al giudice. L’uomo che mercoledì sera a Castegnato ha ammazzato a martellate la sua ex compagna Elena Casanova, ha scelto di avvalersi della facoltà di non rispondere, concessa agli imputati, quando è stato sottoposto all’interrogatorio di convalida da parte del gip Cristian Colombo del tribunale di Brescia.

L’omicida mercoledì sera era stato arrestato per strada davanti al cadavere della sua vittima dove aveva aspettato i carabinieri e, durante l’interrogatorio effettuato dal pubblico ministero subito dopo la cattura, aveva ammesso il delitto. Il 59enne quel pomeriggio, dopo aver finito il turno in fabbrica alle 14, era rimasto fino alle 18,30 al solito bar in piazza a Castegnato. Poi aveva incrociato la povera Elena Casanova in un centro commerciale dove avrebbe rubato il martello da usare in seguito, verso le 19,30, per compiere l’assassinio.