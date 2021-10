Clusane, 78enne cade in bici: code e rallentamenti sulla Sp11

(red.) Pesanti i disagi sulla Sp 11 a Clusane d’Iseo (Brescia), martedì mattina, poco prima delle 9, a seguito di una caduta in bicicletta di un 78enne che stava percorrendo via Risorgimento. L’anziano ha riportato ferite classificate come codice giallo: sul posto sono intervenuti l’ambulanza del 118 e la polizia stradale, per i rilievi.

L’incidente è avvenuto in un tratto di strada interessato da lavori di asfaltatura dal centro di Clusane ad Iseo, mentre è stato istituito il senso unico alternato verso Paratico e questa concomitanza di fattori ha creato rallentamenti ulteriori alla viabilità.