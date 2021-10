Adro, fiamme in cascina: sospetto incendio doloso

(red.) Potrebbe essere di origine dolosa il vasto rogo che si è sviluppato nella notte tra sabato e domenica in un’azienda agricola di Adro, nel bresciano.

Fortunatamente le fiamme non si sono propagate all’abitazione e non si registrano feriti.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Palazzolo e di Brescia, con l’autobotte, i quali hanno lavorato per oltre due ore per domare l’incendio, particolarmente aggressivo.

L’incendio sarebbe scaturito da una catasta di legno, all’esterno di un capannone, e al termine delle operazioni di spegnimento del rogo sono state rilevate alcune tracce che farebbero pensare alla mano dell’uomo. Sulla vicenda indagano i carabinieri della Compagnia di Chiari.