Provaglio d’Iseo, escursionista soccorso alla Madonna del Corno

(red.) Sabato sera, sulle colline sopra Provaglio d’Iseo, nella zona dal basso lago, un uomo si è fatto male a una caviglia durante un’escursione. Non riusciva a tornare a valle e allora ha chiesto aiuto. La richiesta è arrivata alle 19,30. Sono partite le squadre del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico e i Vigili del fuoco.

L’escursionista è stato raggiunto in località Madonna del Corno, a 540 metri di quota. Dopo averlo messo in sicurezza e recuperato con la barella portantina, i soccorritori lo hanno trasportato all’ambulanza.