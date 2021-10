Iseo, schianto in galleria Pianzole: quattro feriti

(red.) Sono tre le vetture coinvolte e quattro le persone ferite nell‘incidente avvenuto venerdì mattina nella galleria Pianzole, tra Iseo e Sulzano, nel bresciano.

Il sinistro si è verificato attorno alle 8 sulla Sp 510: per cause in fase di accertamento i tre veicoli sono entrati in collisione. Sul posto sono intervenuti la Polizia Stradale di Iseo per i rilievi, i Vigili del Fuoco e tre ambulanze.

Quattro le persone rimaste ferite per le quali era stato inizialmente attivato il codice rosso, poi declassato a giallo e verde. Si tratta di due uomini di 44 anni, un uomo di 46 ed una donna di 50. I feriti sono stati trasferiti all’ospedale di Iseo.

Lo schianto è avvenuto in un orario di punta e la circolazione è stata temporaneamente interrotta per consentire la rimozione dei mezzi incidentati, andati quasi completamente distrutti nell’impatto.