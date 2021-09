Cologne, lavoratore rischia di perdere un braccio

(red.) Gravissimo infortunio sul lavoro verso le 14 di questo martedì alla cava Mpa di Cologne. Un uomo di 50 anni addetto a un macchinario è rimasto ferito in modo grave: rischierebbe di perdere un braccio anche se non sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto un’autoambulanza della Croce Rossa di Palazzolo: il ferito è stato portato in elicottero al Civile di Brescia da dove è stato trasferito all’ospedale Niguarda di Milano per subire un delicato intervento chirurgico. Secondo quanto riferito dall’Azienda emergenza urgenza della Lombardia (Areu), l’uomo ha riportato una parziale amputazione dell’arto superiore. La dinamica dell’infortunio è al vaglio delle forze dell’ordine.