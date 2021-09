InCampo, Flai Cgil di Brescia in Franciacorta durante la vendemmia

(red.) Anche quest’anno la Flai Cgil di Brescia è stata al fianco delle lavoratrici e dei lavoratori impegnati nella vendemmia in Franciacorta con la consolidata iniziativa di distribuzione di acqua e informazioni.

Da metà agosto sono stati distribuiti più di 800 litri di acqua in bottiglia, anche grazie alla donazione dell’Azienda Acqua Maniva, e altrettante magliette e cappellini utili a ripararsi dal sole. Essere #InCampo, fra le vigne, ha permesso di incontrare un grande numero di lavoratori: prevalentemente dell’est, di cui la maggior parte non parlava italiano, quindi non residenti in Italia, ma sono stati raggiunti anche diversi lavoratori di origine africana, indiana e pakistana. Pochissimi, nonostante la crisi, gli italiani.

“Appare evidente che le paghe basse e i ritmi di lavoro non rendono appetibile quest’impiego stagionale ai lavoratori locali e questo deve far riflettere”, dichiara Enrico Nozza Bielli, segretario generale della Flai Cgil di Brescia. “A questo si aggiunge poi una ulteriore questione – prosegue Nozza Bielli -: la busta paga spesso viene rilasciata dopo mesi, cosa che per il lavoratore non residente implica l’impossibilità di pretendere eventuali differenze dovute. Una prassi che ci auguriamo non venga strumentalizzata”.

Quest’anno la Flai Cgil è stata supportata nell’azione di contrasto al fenomeno del caporalato anche dal progetto Diagrammi Nord di cui è partner.