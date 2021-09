“dall’Europa non sono bruscolini”: venerdì incontro per le imprese a Corte Franca

(red.) Venerdì 24 settembre alle ore 17:00 presso il Relais Franciacorta di Corte Franca si terrà il primo di una serie di incontri dedicati ai bandi europei organizzati dall’Onorevole Danilo Oscar Lancini. L’evento “dall’Europa non sono “bruscolini” ma grandi opportunità per le imprese. Primo girone il LiFE, il programma europeo per l’ambiente ed il clima” vedrà la presenza di esperti nazionali ed internazionali che interverranno al fine di avvicinare le aziende italiane alle opportunità che la Comunità europea offre partecipando alle call dei bandi dedicati a vari settori d’interesse.

“Mi piacerebbe essere il portavoce dall’Europa all’Italia informando le aziende del nostro territorio dei contributi che la Comunità europea mette a disposizione agli Stati membri. Senza scomodare il sommo Poeta ho l’ambizione – e non la presunzione – di fare da “traghettatore” avvicinando le nostre eccellenze locali ai vari bandi europei” questo è il pensiero dell’Onorevole Lancini membro delle Commissioni Commercio Internazionale (INTA), Ambiente, sanità pubblica e sicurezza alimentare (ENVI) del Parlamento europeo. Prosegue Lancini “Questo evento è solo l’inizio di una serie di incontri dove illustri esperti affronteranno le tematiche dei vari bandi a disposizione per questo nuovo settennato quali LiFE, Erasmus+, Creative Europe, Horizon Europe e tanti altri”.

Nel rispetto delle misure anti-covid il convegno sarà a numero chiuso e l’iscrizione dovrà essere effettuata mediante il seguente link: https://docs.google.com/forms/d/1HvaYM8sHjBXVblkrpsujhclIlL8RDeGJbi3imMqT6mY/edit

È tuttavia possibile assistere online tramite diretta collegandosi alla pagina Facebook dell’Onorevole Lancini. Si ricorda che per la partecipazione in presenza è obbligatorio essere in possesso del green pass.