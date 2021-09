Iseo presenta la nuova Brand Identity

(red.) Iseo, da oltre 50 anni multinazionale italiana leader nel settore della sicurezza e controllo accessi con sede a Pisogne (Brescia), e con oltre 1.200 addetti nel mondo dove opera attraverso 13 società sviluppando, producendo e commercializzando i propri prodotti e soluzioni in Europa, Asia, Medio Oriente, Sud Africa e Sud America, ridefinisce in questi giorni la propria identità di marca (con l’agenzia di comunicazione Diffuse) per comunicare al meglio la ricchezza di contenuti ed il valore della propria offerta di prodotti e servizi per i clienti e gli utilizzatori finali.

Iseo, come informa la società in una nota, “porta oggi il valore della sicurezza in una nuova dimensione: quella della libertà di movimento. Il cuore della nuova identità di marca risiede nel concetto di Ultimate access technologies to unlock your freedom to move: le più avanzate tecnologie di accesso per aprire alla tua libertà di movimento. La gestione degli accessi è infatti un concetto più alto della semplice sicurezza. Un pensiero che incontra i bisogni evoluti delle aziende, delle organizzazioni, delle pubbliche amministrazioni, dell’utenza residenziale: per regolare e gestire gli accessi e i flussi di persone in edifici privati e pubblici, stazioni ferroviarie, aeroporti, metropolitane. Quindi accessi, flussi in movimento, in totale sicurezza in totale libertà. Un beneficio accessibile a tutti, grazie a serrature elettroniche, Sistemi di chiavi, Serrature multiple e Controllo remoto wireless. Attraverso impronte digitali, app, smartphones e software che aprono, chiudono, sbloccano porte, punti di accesso, varchi”.