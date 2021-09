Iseo, nuovi orari dei traghetti fino al 10 ottobre

(red.) Navigazione Lago d’Iseo, la società di trasporto di linea del lago d’Iseo (Brescia), modifica gli orari in concomitanza con l’inizio dell’anno scolastico. Lunedì 13 settembre, infatti, entra in vigore l’orario autunnale che resterà valido fino al 10 ottobre prossimo.

Il nuovo orario mantiene invariata l’attuale programmazione festiva per garantire la potenzialità di trasporto necessaria a soddisfare la domanda turistica domenicale sino a metà ottobre. L’orario feriale è in linea con la programmazione primaverile garantendo i collegamenti scolastici infrasettimanali e offrendo nelle giornate di sabato partenze da tutte le località. Si ricorda che sono tuttora vigenti i limiti di portata e l’obbligo di indossare la mascherina ed igienizzare le mani e che, al momento, non è richiesto l’obbligo di green pass da cui sono esentati i servizi a breve percorrenza all’interno della stessa Regione.

Il nuovo orario sarà disponibile presso biglietterie, bacheche, pontili e consultabile online sul sito www.navigazionelagoiseo.it oltre che sulle pagine Facebook e Instagram della Società.