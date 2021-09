Provaglio, AAA simbolo per la Polizia Locale cercasi

(red.) Il Corpo Intercomunale di Polizia Locale del Sebino Orientale, costituitosi qualche mese fa tra i Comuni di Iseo e di Provaglio d’Iseo (Brescia) necessita ora di un logo che lo rappresenti.

Ecco allora la promozione di un concorso riservato oltre che agli studenti che frequentano le scuole superiori di secondo grado nel Comune d’Iseo a tutti i residenti nei due comuni.

La partecipazione potrà essere a titolo individuale o di gruppo (ogni gruppo dovrà essere composto da un minimo di due ad un massimo di cinque partecipanti). Ogni concorrente singolo o gruppo può presentare un solo progetto. Il disegno che dovrà essere eseguito con tecnica libera a colori, rappresenterà l’immagine e la comunicazione del Corpo Intercomunale.

Il vincitore, oltre a ricevere un premio economico del valore di 500 euro, euro avrà la soddisfazione di vedere il suo elaborato sulla carta intestata e in tutte le iniziative ufficiali del Corpo Intercomunale di Polizia Locale del Sebino Orientale.

La scadenza per la consegna degli elaborati è fissata per il 13 ottobre.