Maria Teresa Venni: “Attenzione a Cazzago e a tutte le frazioni”

(red.) A Cazzago San Martino è stata ufficialmente presentata la lista civica “Impegno e Presenza – Venni Sindaco”, che nel suo programma elettorale si propone l’obiettivo di voltare pagina per costruire insieme un paese curato ed attento alle esigenze di tutti i suoi cittadini.

“Nel nome stesso di questa lista”, informa una nota, “Impegno e Presenza, si racchiudono l’essenza e lo spirito che contraddistinguono i nostri candidati. Oltre ai simboli di Lega e Forza Italia, le due forze politiche che sostengono Maria Teresa Venni, è presente anche il simbolo civico, dove sono in evidenza i nomi di tutte le frazioni di Cazzago San Martino: un messaggio non solo simbolico, ma concreto, volto a dimostrare l’attenzione che verrà dedicata, con specifiche iniziative, ad ogni frazione del Comune”.

“La squadra a sostegno della candidatura a sindaco di Maria Teresa Venni”, conclude il comunicato, vuole mettersi al servizio dei cittadini con passione e voglia di fare, per il bene del nostro comune. Serve un cambio di passo fatto di competenza, correttezza, onestà e verità”.

I candidati (in ordine alfabetico):

Andreoli Nicola, Archetti Maruska, Bonardi Annalisa, Breda Guido, Dragoni Alessia, Fazzini, Amedeo, Ferrari Emanuela, Galli Giuseppe, Gandossi Damiano, Lamperti Elena, Metelli Claudia, Andrea, Mometti Andrea, Mora Massimo, Rubaga Flavio, Tonelli Ivana, Vecchi Virginio.