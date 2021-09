Brucia il bosco sopra Provaglio d’Iseo

(red.) Incendio nel pomeriggio di questo venerdì in un bosco nel comune di Provaglio d’Iseo non lontano dalla chiesetta della Madonna del Corno. Sul posto è stata inviata una squadra Vigili del fuoco con il supporto di un modulo boschivo. Presenti volontari e l’elicottero della regione.

La zona, particolarmente impervia, è interessata da lavori per l’installazione di una rete paramassi. Le fiamme sono state circoscritte nel tardo pomeriggio, si indaga per capire le cause del rogo.