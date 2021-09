Festival Franciacorta: a La Montina due week end di degustazioni

(red.) In arrivo a settembre due fine settimana per vivere a pieno la Franciacorta: nei week end dell’11-12 e 18-19 settembre si terrà infatti la dodicesima edizione del Festival Franciacorta in Cantina, dedicato ad appassionati di bollicine e famiglie. Moltissimi gli eventi organizzati dalle cantine del Consorzio, ma anche attività all’aperto, visite culturali ed esperienze gastronomiche. A La Montina, storica azienda di Monticelli Brusati, il calendario è ricco di appuntamenti.

SABATO 11 e 18 SETTEMBRE

Ore 10:00 – Visita guidata in cantina e degustazione.

Durante il tour sarà illustrato il complesso Metodo con cui vengono prodotti i Franciacorta. Al termine, gli ospiti potranno degustare alcune tipologie di Franciacorta, abbinate ad assaggi di prodotti locali.

Dalle 14:00 alle 17:30 – Degustazione libera.

Gli ospiti potranno prenotare il proprio tavolo degustazione, scegliendo di assaggiare i Franciacorta che preferiscono.

DOMENICA 12 e 19 SETTEMBRE

Dalle 17:00 – Visita guidata in cantina e degustazione con food truck in vigna.

Dopo la visita in cantina, gli ospiti potranno trascorrere una suggestiva serata tra i filari del “Vigneto Baiana”. Ad attenderli ci saranno: domenica 12, i maestri dello street food di Brusco Bono, specializzato nella realizzazione di bruschette e golosi hamburger cotti e farciti rigorosamente al momento. Domenica 19, invece, i maestri pizzaioli di Pizza in giro, con le loro pizze cotte e farcite a vista. Ci sarà anche lo spazio Mixology presidiato dai bar tender del Prince Cafè, dove i più curiosi potranno degustare il cocktail estivo ispirato al Rosé Demi Sec de La Montina “Juicy Montina”.

Tutti gli appuntamenti – che si terranno anche in caso di maltempo – sono adatti ad un pubblico eterogeneo, dagli enoappassionati, agli amanti del buon cibo, agli sportivi, alle famiglie. Per partecipare è necessario prenotare ed essere muniti di Green Pass. Maggiori dettagli sono disponibili sul sito www.lamontina.com – o scrivendo a comunicazione@lamontina.it