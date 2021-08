Provaglio, auto in fiamme: salvi due ragazzi

(red.) Avrebbe potuto trasformarsi in tragedia l‘incidente avvenuto nella serata di domenica 29 agosto sulla Provinciale 510 a Provaglio d’Iseo (Brescia). Un’auto, per cause in fase di accertamento, ha improvvisamente preso fuoco all’altezza dello svincolo per Monticelli Brusati e Ome.

La coppia che si trovava bordo, due ragazzi residenti a Dello, ha appena fatto in tempo a scendere ed allontanarsi dalla vettura, una Citroen C5, quando le fiamme hanno avvolto il veicolo, distruggendolo.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Sale Marasino che hanno domato il rogo che ha distrutto completamente l’utilitaria.