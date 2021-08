Si ribalta con il pedalò e scompare nelle acque del Sebino

(red.) Un elicottero dei Vigili del Fuoco sorvola il cielo sopra il lago d’Iseo. Imbarcazioni di Vigili del Fuoco, Protezione Civile e di privati pattugliano le acque. I soccorritori stanno cercando le tracce di un ragazzo di circa 20 anni che si è ribaltato con il pedalò affittato in uno dei lidi a sud del capoluogo Sebino.

Il giovane si trovava sul pedalò quando, per cause in corso d’accertamento, nonostante l’acqua calma l’imbarcazione si è ribaltata. Un secondo ragazzo che si trovava a bordo è stato soccorso, per l’altro le ricerche sono in corso.