E’ un giovane di Monticelli Brusati il 19enne scomparso nel lago d’Iseo

(red.) E’ un giovane diciannovenne di origine pachistana residente a Monticelli Brusati il ragazzo scomparso questa domenica pomeriggio nelle acque del lago d’Iseo. Umer Yassin Shahzad aveva preso a noleggio un pedalò al lido Sassabanek insieme ad un amico. Avevano pedalato fino ad allontanarsi di qualche centinaio di metri dalla riva del lido pubblico del basso Sebino.

Non sono ancora chiare le cause che hanno scatenato la tragedia: le acque del lago erano calme e la giornata molto calda; probabilmente i due ragazzi hanno deciso di fare un bagno anche se non erano nuotatori provetti e l’imbarcazione si trovava al largo. Dopo un tuffo il 19enne non è più riemerso dalle acque, mentre l’amico avrebbe tentato un disperato salvataggio senza riuscirci.

L’allarme è stato lanciato dalla spiaggia, quando qualcuno si è accorto di quanto stava succedendo nel tratto di lago antistante. Subito alcune imbarcazioni si sono portate in zona. Sono arrivate le barche della Protezione Civile, l’elicottero e i sommozzatori dei Vigili del Fuoco, i volontari del 118 e i carabinieri. L’amico è stato recuperato e soccorso, mentre le ricerche del disperso sono proseguite finché c’è stata luce: il corpo senza vita del giovane Umer Yassin Shahzad è stato ripescato poco dopo le 20 di domenica sera dai sommozzatori dei Vigili del fuoco. Avvertita dai carabinieri, sul posto era arrivata anche la famiglia.