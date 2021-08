Castegnato, non rispetta domiciliari: 22enne nei guai

(red.) I militari della Stazione di Ospitaletto hanno arrestato per evasione un 22enne, disoccupato, già sottoposto agli arresti domiciliari. I carabinieri lo hanno sorpreso all’esterno della propria abitazione con i bagagli, pronto ad allontanarsi, verosimilmente per problematiche derivanti dalla convivenza con lo zio ospitante. L’arrestato era stato già più volte denunciato per allontanamento nei giorni scorsi. Il rito direttissimo sarà celebrato nella mattinata odierna.