“Un libro, per piacere!”: la parola chiave della 18esima edizione è Passaggi

(red.) Torna la rassegna Un libro, per piacere!, tornano le serate dedicate agli amanti della lettura e da coloro che le storie amano ascoltarle dal vivo. È questa la cifra della manifestazione che da diciotto anni porta le parole dei libri nel Sud Ovest Bresciano, con la consapevolezza che le storie sono un nutrimento di cui tutti abbiamo bisogno, soprattutto in anni difficili.

La parola chiave di questa XVIII edizione è Passaggi, un termine che evoca cambiamenti di stato e di luogo, che parla di viaggi e di cammini, della vita e delle sue epifanie. Ma anche del fantastico, del mito, della fiaba: passaggi dal mondo razionale a quello magico, dalla realtà ad altre dimensioni dell’immaginazione. Infine, Passaggi riguarda il presente, nella consapevolezza d’essere testimoni di un passaggio storico cruciale. E la farfalla, visual dell’edizione 2021, vuole essere il simbolo di una bellezza che, seppur fragile, resiste e rinasce.

«C’è grande soddisfazione per essere riusciti nuovamente, per il diciottesimo anno consecutivo, ad organizzare la rassegna, che “diventa maggiorenne” – commenta il vicepresidente del Sistema Bibliotecario, Emanuele Arrighetti, assessore del Comune di Chiari –. Lo scorso anno abbiamo dovuto migrare una parte degli eventi sulla tv, la nostra speranza per questa edizione è quella di incontrare dal vivo tutti i nostri utenti, nelle piazze, nelle ville, nei giardini e in biblioteca, per abbracciarli virtualmente, fare ascoltare loro da vivo le storie dei libri che amano, fargli incontrare di persona gli scrittori. Dopo un altro lungo periodo difficile, nel quale però le biblioteche fortunatamente non hanno mai chiuso – conclude Arrighetti – vorremmo che la ripartenza della rassegna sia un segnale di ottimismo, di speranza affinché presto tutto torni ad essere come prima».

La rassegna prenderà il via il 26 agosto a Ospitaletto, con lo spettacolo “Onde e baraonde”, con Piergiorgio Cinelli e Barbara Mino: una lettura-concerto che è insieme precorso storico, narrazione brillante e musica irresistibile. Proseguirà il 4 settembre a Comezzano-Cizzago con “Castelli in aria”, con Barbara Pizzetti e Angel Galzerano, una serata di lettura e musica dedicate ad alcuni dei più bei racconti fantastici della letteratura mondiale. E ancora Beatrice Faedi e la musicista Stefania Maratti saranno in scena a Castegnato il 7 settembre per raccontare la montagna di Erri de Luca, uno dei più amati scrittori italiani. E via via tutti gli altri eventi, per un cartellone ricco e poliedrico grazie ai numerosi attori e musicisti che si alterneranno.