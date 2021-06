Punto nascite di Iseo, dalla Regione: “Il servizio è sospeso, non soppresso”

(red.) Era dei primi giorni di giugno, da parte dell’assessorato regionale lombardo al Welfare, la notizia che il punto nascite dell’ospedale di Iseo, nel bresciano, sarebbe stato soppresso a causa del numero ridotto di nuovi parti. Ma nei giorni precedenti a lunedì 28 giugno sempre dalla Giunta regionale è arrivato un parziale chiarimento sostenendo che il servizio resta sospeso, ma non chiuso. Sul tema si era aperta una raccolta firme con 7 mila adesioni ed erano state discusse anche varie mozioni per evitare la chiusura del servizio. E ora si aprono spiragli nella speranza che venga apportata una deroga al decreto ministeriale che fissa i numeri entro i quali un punto nascite può restare aperto.

E in questo senso ieri, domenica 27 giugno, il circolo di Legambiente del Basso Sebino ha diffuso una nota sostenendo la differenza su quanto viene fatto nel bresciano, in Lombardia e quanto, invece, in Veneto. “Prendere esempio da Luca Zaia che a proposito della chiusura del punto nascite di Portogruaro (Ve) ha deciso di riaprirlo per motivi turistici. La maggiore determinazione del governatore veneto rispetto a Fontana ha fatto la differenza. Anche Iseo è una località turistica con in più un vasto territorio montano disagiato da presidiare”. Proprio a Portogruaro nel 2020 sono state 200 le nascite rispetto alle 450 di Iseo.