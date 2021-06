Riserva naturale delle Torbiere, qualcuno organizza un barbecue di notte

(red.) Era successo sette giorni fa, nel fine settimana del 12 e 13 giugno, ma si è replicato anche nel weekend appena concluso tra il 19 e ieri, domenica 20 giugno. E accade ormai spesso proprio il sabato e la domenica. Si fa riferimento all’area protetta della Riserva naturale delle Torbiere del Sebino che ormai è preda di turisti che invece di ammirare l’ecosistema, rischiano di deturparlo. Per esempio, come riporta Bresciaoggi, c’è persino chi ha organizzato in piena notte, sabato, un barbecue abbandonando poi i resti trovati dalla Lega per l’abolizione della caccia, Legambiente e Oipa che si occupano della vigilanza. Sono scattate anche, purtroppo, le consuete sanzioni per quanti sono entrati nella riserva senza biglietto e c’è persino chi ha sorvolato la zona a bassa quota a bordo di veicoli ultraleggeri.