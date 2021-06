Gussago, giovani vandali contro la chiesa ora al lavoro in oratorio

(red.) Era la fine di aprile, il giorno successivo alla festa della Liberazione, quando alcuni ragazzini erano piombati in bicicletta all’interno della chiesa di Gussago, in Franciacorta, nel bresciano, durante una funzione religiosa. Rimproverati dal parroco don Adriano Dabellani, avevano pensato bene di raggiungere lo stesso edificio religioso e di scrivere bestemmie con una bomboletta spray sulle pareti. A quel punto era scattata la denuncia anche ai carabinieri, riuscendo in qualche modo a rintracciare i minorenni grazie alle telecamere presenti sulla zona. Questi, identificati prima ancora che si muovessero le forze dell’ordine, si sono scusati verso il curato don Mauro Capoferri. E ora sono impiegati nel lavorare all’interno dell’oratorio mentre è in corso il grest.