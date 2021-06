Iseo, “il Consiglio di Stato ferma la costruzione del nuovo Lidl”

(red.) Con ordinanza pubblicata in data 10 giugno, informa Legambiente Basso Sebino, il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso di Legambiente sospendendo i lavori di costruzione del supermercato nel comune di Iseo, che Lidl aveva avviato qualche mese fa. “Il Consiglio di Stato, accogliendo la richiesta cautelare proposta dagli avvocati Emanuela Beacco e Wanessa Ferrario”, si legge in una nota, “ha stabilito che: ‘possono essere favorevolmente apprezzate le deduzioni difensive articolate dalla parte appellante’. In sostanza trattandosi di una questione complessa che riguarda la tutela del territorio, prima di ogni decisione occorre procedere con i necessari approfondimenti”.

Il giudice, spiegano gli ambientalisti, richiama anche la necessità di “avere riguardo ai principi europei di diritto ambientale”. Norme che secondo Legambiente il Comune di Iseo ha mal applicato: “Un secondo supermercato della catena Lidl in quest’area”, scrive nel comunicato l’associazione, “trasformerebbe di fatto la zona in una colata di cemento, che avrebbe effetti negativi sull’area protetta” delle Torbiere. “Auspichiamo che – dopo l’ordinanza d sospensione dei lavori – il comune non voglia seguire le tracce della precedente amministrazione comunale che con l’autorizzazione del supermercato Conad aveva dato il via libera alla trasformazione dell’area umida dei Gorzoni/viale Europa in un’area commerciale”.