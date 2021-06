Coronavirus, a Iseo smobilita il centro tamponi drive-through

(red.) Da Iseo, nel bresciano, arriva un altro chiaro segnale di ritorno verso la normalità dopo l’emergenza sanitaria che sta battendo in ritirata. A partire da oggi, venerdì 11 giugno, il centro drive-through, attivo nei pressi del lido Sassabanek e deputato a effettuare i tamponi molecolari ai pazienti direttamente in auto, smobilita. Era attivo dallo scorso ottobre, ma la direzione dell’Asst Franciacorta, di fronte al fatto che ci sono meno richieste, ha deciso di smontare il presidio, rendendo disponibile solo quello di Chiari. Una decisione, quella di Iseo, anche perché il parcheggio del Sassabanek è tornato fruibile per chi frequenta il lido.